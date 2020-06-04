В Подмосковье полицейский насмерть сбил пешехода и сбежал

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Арестован бывший сотрудник полиции, которого обвиняют в том, что он насмерть сбил пешехода в Подмосковье. Об этом пишет РИА Новости.

Инцидент произошел 2 июня в Егорьевском городском округе. По предварительной версии, из-за плохих погодных условий, темного времени суток и переключения внимания на рядом сидящего пассажира полицейский совершил наезд на 40-летнего мужчину.

Отмечается, что водитель не стал вызывать полицию и скорую и скрылся. В результате пешеход скончался на месте. Обвиняемый полностью признал вину. Полицейского уволили, а его руководителей привлекли к ответственности.