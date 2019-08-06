В Петербурге задержан подозреваемый в причинении травм сотруднику ОМОНа на матче «Зенита»

В Петербурге по подозрению в причинении серьёзных травм сотруднику ОМОНа задержан местный житель 1991 года рождения. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.



Инцидент произошёл в субботу, 3 августа, на «Газпром-Арене» во время матча «Зенита» и «Краснодара». По версии следствия, молодой человек ударил находившегося при исполнении омоновца. Сотрудник Росгвардии при этом получил черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом костей лицевого отдела черепа.



По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти). Следователи намерены просить суд поместить подозреваемого под стражу.



Фото: sport-express.ru