На главную Новости мира В Петербурге задержан подозреваемый в причинении травм сотруднику ОМОНа на матче «Зенита»
Новости мираПроисшествия

В Петербурге задержан подозреваемый в причинении травм сотруднику ОМОНа на матче «Зенита»

В Петербурге по подозрению в причинении серьёзных травм сотруднику ОМОНа задержан местный житель 1991 года рождения. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

Инцидент произошёл в субботу, 3 августа, на «Газпром-Арене» во время матча «Зенита» и «Краснодара». По версии следствия, молодой человек ударил находившегося при исполнении омоновца. Сотрудник Росгвардии при этом получил черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом костей лицевого отдела черепа. 

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти). Следователи намерены просить суд поместить подозреваемого под стражу. 

Фото: sport-express.ru

Загрузка...

РИА «7 новостей» в соцсетях

1,685ФанатыМне нравится
545ЧитателиЧитать
1,582ЧитателиЧитать
918ПодписчикиПодписаться
Ryazan
пасмурно
14.9 ° C
16.7 °
12.8 °
77 %
2.7kmh
100 %
Вт
17 °
Ср
21 °
Чт
22 °
Пт
18 °
Сб
20 °

Лента новостей

ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Авария в Белгородской области: погиб сотрудник полиции

Стала известна дата выхода новой версии Samsung Galaxy S10+

Водитель снял на пустой дороге призрачную фигуру, которая хотела остановить его авто