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В Нижнем Новгороде ревнивая женщина изуродовала лицо сопернице

Прокуратура Советского района направила в суд уголовное дело в отношении 54-летней жительница Нижнего Новгорода. Она обвиняется в нанесении ножевых ранений 45-летней знакомой своего сожителя, пишет Newsroom24.

Инцидент произошел 26 января 2019 года в квартире одного из домов по улице Штеменко. По данным следствия, мужчина пригласил женщину к себе домой, чтобы она подшила ему брюки.

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В какой-то момент он попросил 54-летнюю сожительницу выйти из комнаты для примерки, что ей не понравилось. Между женщинами произошла ссора, в ходе которой злоумышленница причинила сопернице сильные повреждения лица.

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