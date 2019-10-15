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В Московской области ищут «врача»-педофила

В городе Мытищи Московской области завели уголовное дело по факту совершения насильственных действий сексуального характера в отношении 11-летней девочки (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ). Об этом сообщили в региональном следственном управлении Следственного комитета РФ.

ЧП случилось в понедельник, 14 октября. По данным следователей, неизвестный мужчина, лицо которого было скрыто маской, обманом попал в квартиру, где находилась девочка, и совершил в отношении её насильственные действия сексуального характера.

РЕН ТВ уточняет, что мужчина прикрывал лицо медицинской маской, а девочке сказал, что он врач, поэтому она и впустила его домой. 

Также на сайте РЕН ТВ опубликован фоторобот разыскиваемого.

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