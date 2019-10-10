В Мордовии грабитель убил 98-летнюю женщину и сжег ее дом

Стали известны шокирующие подробности пожара в Торбеевском районе, в ходе которого погибла 98-летняя жительница села Варжеляй.

По данным следователей, инцидент произошел 4 октября. В сгоревшем доме было найдено тело пожилой хозяйки. Судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть наступила травмы головы и груди, пишет Info-RM.

Выяснилось, что к смерти пенсионерки может быть причастен 57-летний мужчина. Он признался, что в доме погибшей он хотел найти деньги. Обвиняемый заключен под стражу, расследование продолжается.