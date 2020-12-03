В Липецке осудили натравившего на полицейских амстаффа местного жителя

30-летний житель Липецка натравил на полицейских бойцовскую собаку. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Все произошло 21 ноября 2020 года. Полицейские подошли к мужчине, чтобы задержать его и доставить в отделение. Однако липчанин воспротивился этому и натравил на правоохранителей свою собаку породы «американский стаффордширский терьер».

— Двое полицейские получили легкий вред здоровья, а злоумышленник скрылся. Он ушел из дома и некоторое время находился в другом месте. Спустя какое-то время правоохранители все-таки обнаружили мужчину и задержали его, — говорится в сообщении.

В результате на злоумышленника возбудили уголовное дело по статьям «Применение насилия, опасного для жизни или здоровья отношении представителя власти» и Уклонение от административного надзора».

На суде липчанин полностью признал свою вину. Судья учел обстоятельства дела и мнение гособвинителя. Мужчине назначили 4 года и 3 месяца лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

С подсудимого взыскан моральный и материальный вред, причиненный потерпевшим, а также судебные издержки по делу.