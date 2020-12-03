В Липецке осудили натравившего на полицейских амстаффа местного жителя

30-летний житель Липецка натравил на полицейских бойцовскую собаку. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Все произошло 21 ноября 2020 года. Полицейские подошли к мужчине, чтобы задержать его и доставить в отделение. Однако липчанин воспротивился этому и натравил на правоохранителей свою собаку породы «американский стаффордширский терьер».
В результате на злоумышленника возбудили уголовное дело по статьям «Применение насилия, опасного для жизни или здоровья отношении представителя власти» и Уклонение от административного надзора».
На суде липчанин полностью признал свою вину. Судья учел обстоятельства дела и мнение гособвинителя. Мужчине назначили 4 года и 3 месяца лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
С подсудимого взыскан моральный и материальный вред, причиненный потерпевшим, а также судебные издержки по делу.