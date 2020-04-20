В Липецке мужчина устроил дебош, автотаран и драку

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Фото и видео — ЧП 48 Липецк в соцсети ВКонтакте

19 апреля буйный водитель устроил дебош, таран машин и драку в Липецке. ЧП случилось примерно в 22:30 на улице Мистюкова и было записано на камеру видеонаблюдения.

При просмотре кадров можно заметить, как мужчина на белом минивэне заезжает во двор. Он паркует машину и отправляется в подъезд жилого дома. Через некоторое время он возвращается и начинает разбивать припаркованную иномарку Peugeot. Он крушит боковые зеркала, лобовое стекло, салон авто. Спустя пару минут на улице оказывается владелец припаркованного рядом транспортного средства. в это время буйный автомобилист уже находится в своем минивэне. Он идет на таран и разбивает Renault.

После этого на улицу выходит женщина, по всей видимости, хозяйка «Пежо». Она кидается оторванными запчастями своей машины в лицо буйного водителя. Затем на улице появились жильцы дома. Они сумели более-менее успокоить агрессора и поместить его на лавку. Однако позднее он стал бить свой минивэн.

Затем на место ЧП приехали правоохранители. Они составили протоколы в отношении нарушителя правопорядка, а также забрали его машину на штрафстоянку. Теперь по факту происшествия ведется расследование, сообщает Город48.