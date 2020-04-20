Вторник, 21 апреля, 2020
-0.6 C
Рязань
type here...
Поиск по сайту

В Липецке мужчина устроил дебош, автотаран и драку

Алексей Агеев

Образована Юго-Осетинская автономная область в составе Грузии

В этот день
Юго-Осетинская автономная область, или Южная Осетия, была образована 20 апреля 1922 года в составе Грузии. Столицей области стал город Цхинвал (Цхинвали). Следует...
Узнать больше

«Нива» протаранила пешеходов в Сочи: умерла женщина

Новости мира
Отечественный внедорожник «Нива» протаранил пешеходов около надземного перехода в Сочи. ЧП произошло на Пластунской улице и закончилось смертью женщины.
Узнать больше

Еще 16 человек заразились COVID-19 в Саратовской области

Коронавирус мир
Еще 16 человек заболели коронавирусом в Саратовской области. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией. Четверо заболели в...
Узнать больше
-
Фото и видео — ЧП 48 Липецк в соцсети ВКонтакте

19 апреля буйный водитель устроил дебош, таран машин и драку в Липецке. ЧП случилось примерно в 22:30 на улице Мистюкова и было записано на камеру видеонаблюдения.

При просмотре кадров можно заметить, как мужчина на белом минивэне заезжает во двор. Он паркует машину и отправляется в подъезд жилого дома. Через некоторое время он возвращается и начинает разбивать припаркованную иномарку Peugeot. Он крушит боковые зеркала, лобовое стекло, салон авто. Спустя пару минут на улице оказывается владелец припаркованного рядом транспортного средства. в это время буйный автомобилист уже находится в своем минивэне. Он идет на таран и разбивает Renault.

После этого на улицу выходит женщина, по всей видимости, хозяйка «Пежо». Она кидается оторванными запчастями своей машины в лицо буйного водителя. Затем на улице появились жильцы дома. Они сумели более-менее успокоить агрессора и поместить его на лавку. Однако позднее он стал бить свой минивэн.

Затем на место ЧП приехали правоохранители. Они составили протоколы в отношении нарушителя правопорядка, а также забрали его машину на штрафстоянку. Теперь по факту происшествия ведется расследование, сообщает Город48.

‡агрузка...

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В Рязани вновь запланировали дезинфекцию аэрозольным методом

Новости Рязани
Напомним, технику для проведения такой дезинфекции предоставляют военные. Планировалось провести её на прошлой неделе, но вмешалась погода.
Узнать больше

Детская библиотека-филиал «Росинка» приглашает присоединиться к виртуальной мастерской поделок

Новости Рязани
Рязанские детские библиотеки предлагают читателям новые удаленные форматы обслуживания. В том числе, на виртуальное общение с читателями перешла детская библиотека-филиал №4 «Росинка»...
Узнать больше

В Рязани сгорел автомобиль

Новости Рязани
В понедельник, 20 апреля, в 15.45 на Южном промузле в Рязани произошёл пожар. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

#МЫВМЕСТЕ: команда Сергея Пупкова помогает тем, кому это необходимо сегодня

Акценты
Уже более 80 000 волонтёров по всей стране объединились в единую акцию взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ, чтобы помочь пожилым людям, оказавшимся в вынужденной самоизоляции...
Узнать больше

Трёхлетнему мальчику срочно требуется помощь

Новости мира
Трёхлетнему Роберту Пластовскому необходимы 1 328 167 рублей на лечение. У Роберта Пластовского – злокачественная опухоль головного мозга, анапластическая астроцитома.
Узнать больше

В Рязанской области в тяжёлом состоянии находятся 13 больных коронавирусом

Коронавирус Рязань
По данным на 20 апреля в больницах Рязани находятся 75 человек с диагнозом COVID-19. Двое из них – дети.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Светлая седмица: ответы на главные вопросы

Акценты
У православных христиан началась Светлая седмица. В праздник Пасхи мы встретились в режиме онлайн с настоятелем Спасо-Преображенского Пронского Мужского монастыря отцом Лукой...
Узнать больше

#МЫВМЕСТЕ: команда Сергея Пупкова помогает тем, кому это необходимо сегодня

Акценты
Уже более 80 000 волонтёров по всей стране объединились в единую акцию взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ, чтобы помочь пожилым людям, оказавшимся в вынужденной самоизоляции...
Узнать больше

Слава земли Рязанской. Святые

Акценты
К 925-му юбилею Рязани РИА «7 новостей» запускает специальный проект «Слава земли Рязанской». Мы расскажем о тех, кто прославил наш город своим...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+