Воскресенье, 27 сентября, 2020
18.3 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости мираПроисшествия

В Калининграде в результате ДТП с автобусом и песковозом погибли семь человек

Иван Федоров
Фото МЧС России

В воскресенье, 26 сентября, в Калининграде произошла серьезная авария с участием автобуса и песковоза. Погибли семь человек, сообщает ТАСС. 

Авария случилась между поселками Кумачево и Круглово Зеленоградского района. По предварительной информации, рейсовый автобус выехал на встречную полосу. По той же полосе ехал и песковоз. В результате произошло столкновение двух автомобилей. 

По данным облправительства, в автобусе могли находится до 15 человек, включая кондуктора и водителя. Известно, что семь человек погибли на месте. В числе погибших девятилетний ребенок и водитель автобуса.

Губернатор области Антон Алиханов побывал на месте ДТП и в больницах. Из-за увиденного он решил понедельник, 28 сентября, объявить днем траура. 

— Семья погибших будет оказана материальная помощь, — сказал руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков.

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Комментарии для сайта Cackle

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Из-за ремонта моста запретят парковку на пяти улицах в центре Рязани

Администрация
Сообщается, что парковку запретят с момента перекрытия движения по мосту через Лыбедь и до момента окончания работ.
Узнать больше

В Дашково-Песочне в Рязани сгорели автомобили

Новости Рязани
Днём в воскресенье, 27 сентября, в Дашково-Песочне в Рязани сгорели автомобили. Информация об этом появилась в группе Рязань. По...
Узнать больше

В Рязанской области выросло число жертв коронавируса

Новости Рязани
По информации оперативной группы правительства региона, в воскресенье, 27 сентября, было выявлено ещё 39 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Из-за ремонта моста запретят парковку на пяти улицах в центре Рязани

Администрация
Сообщается, что парковку запретят с момента перекрытия движения по мосту через Лыбедь и до момента окончания работ.
Узнать больше

В воскресенье в Рязани будет по-летнему тепло

Новости Рязани
В воскресенье, 27 сентября, в Рязани будет тепло. Осадков не ожидается. По данным ГУ МЧС России по Рязанской области,...
Узнать больше

Стали известны подробности гибели школьника в аквапарке под Рязанью

Происшествия
Сейчас в аквапарке работают следователи. Проводится опрос свидетелей, осматривается место происшествия.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Родитель и учитель. Как общаться без конфликтов

Акценты
Начался новый учебный год. После дистанционного обучения поход в школу был таким долгожданным для многих детей и особенно для родителей. Столько страхов...
Узнать больше

Стань другом для ребёнка из детского дома

Акценты
Автономная некоммерческая организация поддержки интересов семьи и детства «ПроДетство» (Рязань) совместно с Благотворительным фондом «Солнечный город» при поддержке Фонда президентских грантов объявляют...
Узнать больше

НеслуЧАЙная покупка. Как порадовать себя бодрящим напитком, развивающим вкус к жизни?

Акценты
Чтобы этот тонизирующий напиток действительно активизировал гормоны радости, его нужно правильно подобрать.
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефон: +7 (920) 639-91-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+