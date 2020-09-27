В Калининграде в результате ДТП с автобусом и песковозом погибли семь человек

В воскресенье, 26 сентября, в Калининграде произошла серьезная авария с участием автобуса и песковоза. Погибли семь человек, сообщает ТАСС.

Авария случилась между поселками Кумачево и Круглово Зеленоградского района. По предварительной информации, рейсовый автобус выехал на встречную полосу. По той же полосе ехал и песковоз. В результате произошло столкновение двух автомобилей.

По данным облправительства, в автобусе могли находится до 15 человек, включая кондуктора и водителя. Известно, что семь человек погибли на месте. В числе погибших девятилетний ребенок и водитель автобуса.

Губернатор области Антон Алиханов побывал на месте ДТП и в больницах. Из-за увиденного он решил понедельник, 28 сентября, объявить днем траура.

— Семья погибших будет оказана материальная помощь, — сказал руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков.