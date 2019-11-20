В Госдуме предложили ввести студенческие льготы на перелеты

В Государственную думу России поступило предложение разрешить студентам и аспирантам российских вузов до 30 лет летать по льготным билетам на внутренних рейсах.

Отмечается, что сейчас вне зависимости от возраста россияне до 23 лет могут получить льготы на авиабилеты в Крым, Калининград и Дальний Восток. В Министерстве транспорта России подчеркнули, что в 2019 году такой возможностью должны воспользоваться 1 миллион человек.

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Внесенное в Госдуму предложение уже поддержала Общероссийское объединение пассажиров. По их мнению, расширение льготной категории может привести к росту числа перелетов молодых россиян по стране.

— В ходе поездки на Дальний Восток, на встречах с пассажирским сообществом звучали предложения по расширению категорий людей, которые могут приобретать льготные билеты, — прокомментировал возможность расширения льготных категорий руководитель организации Илья Зотов.

В то же время эксперты обратили внимание на то, что такая инициатива может привести к росту конкуренции учащихся до 30 лет и людей из других льготных категорий, например пенсионеров, инвалидов и многодетных семей.

Подробнее — в материале «Известий».