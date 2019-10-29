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В Башкортостане в ямы на дорогах поставили портреты глав республики

В Кармаскалинском районе республики Башкортостан местные жители поставили в ямы на дорогах портреты настоящего и бывшего президентов региона. Таким образом люди захотели привлечь внимание администрации к ужасному состоянию дорожного покрытия.

Кадры, на которых изображены Рустэм Хамитов и Радий Хабиров, были размещены на участке от районного центра до деревни Камышлы. Снимок дорожного полотна с ухабами и фотографиями политиков выложил в соцсеть Facebook уфимский журналист Алик Шакиров. Он отметил, что жителям Башкирии надоело жаловаться на состояние дороги, и они решили поставить портреты глав республик в ямы.

Работники администрации главы РБ обращение журналиста увидели и ответили, что будут разбираться с состоянием дороги. Также было отмечено, что в администрации сделают «все, что возможно», сообщает Ufa1.

Фото: Алик Шакиров / Facebook.com

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