В аптеках Сочи незаконно продавали ряд психотропных лекарств

В Сочи выявили более 10 юрлиц, которые продавали незаконно ряд препаратов, в которых входят психотропные компоненты, сообщает телеканал “Царьград”.

Психотропные лекарства часто используют наркоманы, однако по закону такие препараты нельзя отпускать без рецепта. Примечательно, что в последнее время число наркозависимых несовершеннолетних, употребляющих такие препараты, растет.

По закону за безрецептурный отпуск психотропных лекарств предусматривается штраф. Для физических лиц плата может составить 4 000 — 5 000 рублей, для юридических — 40 000 — 50 000.