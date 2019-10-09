Ульяновскую пенсионерку переехали по очереди три автомобиля

Поздним вечером 8 октября в Ульяновске случилось страшное ДТП. На проспекте Ленинского Комсомола три машины переехали пенсионерку.

Началось с того, что 71-летняя жительница Ульяновска попыталась перейти дорожное полотно по нерегулируемому пешеходному переходу. В момент совершения маневра ее сбила KIA. По предварительной информации, водитель «корейца» потерпевшей помощь не оказал, женщина осталась лежать на земле. Через несколько мгновений по пострадавшей проехали иномарки Toyota и Mitsubishi (ими управляли 48- и 47-летний водители соответственно).

От полученных травм пожилая женщина умерла. Установлено, что в момент ДТП автомобилисты были трезвы. Проверка продолжается, сообщает МК.

Фото: vk.com/ЧП Ульяновск