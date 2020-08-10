Труп шофера валялся в лесовозе, пока его не достали родные

Семье погибшего на территории Красноярского края шофера грузовика пришлось самостоятельно доставать труп из кабины и отвозить в морг. Тело бесхозно лежало два дня.

Водитель отправился в рейс 5 августа. Он выехал из Курагино в Краснокаменск, однако в пути на связь выходить перестал. Спустя сутки родные мужчины узнали от работодателя 37-летнего шофера, что последний погиб накануне неподалеку от населенного пункта Кошурниково. Предприниматель добавил, что труп водителя зажало в кабине. Доставть его самостоятельно не получится, нужно вызывать МЧС, а родныъ на место ЧП не пустят правоохранители.

Родные подождали еще сутки, а затем поехали на место аварии. Жена погибшего заявила, что, найдя лесовоз, родные обнаружили, что владелец машины уже вывез из него древесину, при этом труп шофера находился в кабине.

Тело достали братья погибшего и повезли в морг на своей машине. По словам супруги погибшего, водитель жаловался ей на неисправность тормозов, а также на то, что начальник не дает денег на запчасти, пишет РЕН ТВ.