Торговавшие детьми врачи допускали, что погибший малыш был обречен

Телеканал РЕН ТВ связался с предполагаемым организатором банды врачей, которых обвиняют в торговле детьми. Речь идет о Константине Свитневе, который является партнером по бизнесу Владислава Мельникова – президента Европейского центра суррогатного материнства.

Мельников и еще семь человек уже оказались под стражей. Им вменяют как продажу детей иностранцам, так и причинение смерти младенцу по неосторожности.

Свитнев отметил, что мальчик предназначался семье филиппинцев, а его отец приезжал в Россию не только для того, чтобы сдать семенную жидкость. По его словам, он приезжал в Россию на операцию, чтобы получить жизнеспособные сперматозоиды.

«В результате чего, беременность наступила. Но ребенок скончался. Возможно, из-за отягощенной наследственности. Никому не нужен чужой ребенок», – пояснил он.

Свитнев утверждает, что люди «приезжали и подставляли яйца», чтобы стать родителями. О недуге малыша знали с момента рождения, и он провел некоторое время с няней в больнице.

При этом собеседник не стал уточнять, почему новорожденный в таком состоянии оказался в однокомнатной квартире с другими малышами под присмотром одной няни, хотя ему требовался уход врачей.

Смерть мальчика положила начало громкому делу — после этого из квартиры изъяли находившихся там младенцев, также предназначавшихся филиппинцам. А затем аналогичное помещение нашли в Петербурге.

Адвокат медиков Игорь Трунов заявил, что погибший ребенок был от пожилого иностранца.

По некоторым данным, среди клиентов, желающих усыновить ребенка, была по меньшей мере одна ЛГБТ-пара иностранцев.