Таксист избил пассажирку, изнасиловал и выбросил в лесу в Ленобласти

Телеканал РЕН ТВ сообщил об инциденте, который произошел утром 30 октября в Ленинградской области.

Выяснилось, что таксист известного сервиса надругался над пассажиркой и выкинул ее в лесу.

Уточняется, что 26- девушка села в автомобиль Hyundai Solaris к таксисту, которого знала пару дней. Он предложил отвезти ее с работы до дома. В какой-то момент водитель остановился. Это произошло у леса в районе деревни Новое Девяткино.

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Злоумышленник избил пассажирку, совершил по отношению к ней насильственные действия сексуального характера. После этого таксист вытащил потерпевшую из авто и уехал.

Таксист также увез сумку жертвы с документами и мобильным телефоном. Возбуждено уголовное дело.