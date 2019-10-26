«Связной» начал менять домашние телефоны на смартфоны

В магазине по продаже техники «Связной» начали новую акцию – «Кладбище домашних телефонов». Ее смысл в том, что каждый покупатель ритейлера может сдать стационарный домашний телефон и получить взамен личную скидку на приобретение смартфона.

Сообщается, что акция, приуроченная к Хэллоуину, будет длиться до 3 ноября. При этом размер скидки, которую можно будет получить при сдаче домашнего стационарного телефона, будет «плавать» от 2 000 рублей до 30-ти тысяч.

Уточняется, что партнерами акции являются смартфоны марок Samsung, ZTE, Huawei и Honor. Именно их можно купить взамен домашнего телефона, сообщает Ферра.ру.