Стало известно, как «удаленка» повлияла на россиян

Компания SuperJob провела опрос и выяснила, как повлияла удаленная работа на вес жителей России. Установлено, что каждый четвертый россиянин потяжелел, работая на «удаленке».
Известно, что 51 процент респондентов остался в прежнем весе. 13 процентов опрошенных стали более худыми.
59 процентов россиян продолжили ходить на работу, и их вес никак не изменился. При этом больше всего во время самоизоляционного режима в весе прибавили именно работавшие на «удаленке», пишет РЕН ТВ.
Подписывайтесь на 7info: Яндекс Новости/ Яндекс Дзен/ Google News/ Telegram