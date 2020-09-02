США может ввести новые санкции против России

Администрация Дональда Трампа может рассмотреть вопрос о введении санкций против РФ из-за предполагаемого открытого вмешательства Москвы в ситуацию в Беларуси, сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

По словам агентства, США также рассматривает возможность введения санкций против семи белорусов, которых Вашингтон считает причастными к фальсификации на выборах в Беларуси. Американский Минфин уже собирает доказательную базу.

– Это минимальная попытка не просто назвать [этих людей] и пристыдить, но показать, что, когда подтасовывают выборы и применяют насилие против мирных протестующих, реализующих фундаментальное право на свободу собрания и выражение мнения, необходимо существование некоторой ответственности, – добавил представитель администрации США.

Санкции в отношении Беларуси планирует ввести и Евросоюз. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что они планируют составить список из 20 человек, который может поэтапно расширяться в будущем.