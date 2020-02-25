Сосед убил приятеля, пока тот спал в Омской области

Задержан 55-летний житель города Тара, который подозревается в убийстве приятеля. Его тело нашли накануне утром. Об этом пишет портал «Om1.ru».

Сообщается, что ранее судимый 52-летний мужчина проживал с двумя соседями, один из которых также имеет богатый криминальный «послужной список». В разгар застолья они поругались – потерпевший оскорбил хозяина дома.

Тот дождался, пока сосед уснет, после чего схватил колун и нож и расправился со спящим обидчиком, нанося удары в грудь и по голове. Добить собутыльника мужчине помог другой сосед. Совершив расправу, мужчины выпили и отправились спать.