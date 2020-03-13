Синоптики назвали регионы, в которых теплеет быстрее всего

Синоптики сообщили, на территории каких регионов климат изменяется в сторону тепла больше всего. Лидерами по этому показателю стали Таймыр и побережья Восточно-Сибирского моря. Здесь за последний десяток лет потеплело сразу на 1,1 градуса.

Около побережья Северного Ледовитого океана в азиатской части потепление составило 0,8 градуса. Чуть медленнее климат теплеет на территории Западной Сибири (+0,67 градуса), Средней Сибири (+0,82 градуса) и Восточной Сибири (+0,78 градуса).

Летнее потепление замечены в Южном округе (+0,44 градуса) и ЦФО (+0,64 градуса). В общем, температура в РФ повысилась на 2,07 градуса в сравнении с периодом с 1961 по 1990 год, сообщает РЕН ТВ.