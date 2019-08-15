Семья разбилась в массовой аварии под Воронежем

Три машины столкнулись 15 августа в Нижнедевицком районе Воронежского региона. Участниками аварии стали три машины.

На 184 километре трассы «Курск-Борисоглебск» ВАЗ-2114 протаранил такой же хэтчбек, который стоял на обочине. В его салоне была семья. После удара таранившую машину отбросило в Ford Focus.

В результате трагедии смертельные травмы получила 5-летняя пассажирка остановившейся Лады. 2-летний брат погибшей и ее родители были госпитализированы. Отметим, что несовершеннолетних перевозили без использования специальных кресел. Также пострадал и водитель второго ВАЗа. По факту произошедшего ведется расследование, сообщают Вести Воронеж.

Фото: паблик «Аварии|ДТП|Воронежа»