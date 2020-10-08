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СберМаркетинг начал продавать рекламу в отделениях СберБанка

7info7

Компания СберМаркетинг (входит в экосистему Сбера) запустила продажи цифровой рекламы внутри помещений на ЖК-панелях более чем в 5700 отделениях СберБанка по всей стране. Новый канал коммуникации может открыть рекламодателям доступ к ежедневной аудитории свыше 2,6 млн посетителей.

СберМаркетинг предоставляет рынку возможность размещения рекламы на более чем 7200 ЖК-панелях, которые расположены в зонах ожидания отделений и раньше использовались только для показа информации о собственных продуктах банка и курсах валют. Теперь разместить рекламу на них могут предприятия различных сфер бизнеса.

Показы рекламных сообщений в отделениях банка могут обеспечить контакт с экономически активной аудиторией. ЖК-панели подходят как для охватных рекламных кампаний по всей стране, так и для таргетированных коммуникаций. Например, рекламодатель может выбрать для показа только ипотечные центры, офисы для премиальных клиентов или юридических лиц. Геотаргетинг позволяет запустить кампанию в выбранном регионе или городе России с точностью до микрорайона и улицы, а временной таргетинг — выбрать оптимальные дни недели для показа сообщения целевой аудитории.

СберМаркетинг предлагает гибкие условия закупки, предоставляя доступ к рекламным возможностям и аудитории Сбера, как крупным компаниям, так и малому и среднему бизнесу.

Станислав Андреев, генеральный директор СберМаркетинга:

Запуск продаж рекламы на ЖК-панелях в отделениях Сбера не только дает рынку indoor-рекламы более чем 7200 дополнительных носителей в местах с высокой проходимостью, но и предоставляет новый канал коммуникации, который по степени проникновения в регионах может конкурировать с телевизионной рекламой. Это первый шаг СберМаркетинга к тому, чтобы открыть рынку медиабаинга возможности рекламного инвентаря СберБанка и его экосистемы.

Размещение рекламы в отделениях банка доступно как по прямому договору со СберМаркетингом, так и через рекламные агентства. На ЖК-экранах могут транслироваться видеоролики, динамические и статичные баннеры. Рекламодателям доступны полноэкранный формат и размещение на 1/3 площади экрана.

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