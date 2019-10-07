Саратовец убил брата и смог избежать тюрьмы

Суд вынес приговор в отношении 35-летнего жителя Лысогорского района. Он был признан в убийстве брата по неосторожности.

Инцидент произошел 21 ноября 2018 год в селе Новая Красавка. Мужчина обнаружил, что из холодильника пропали продукты, которые он купил. Выяснилось, что его 44-летний брат променял еду на алкоголь. В порыве гнева злоумышленник несколько раз ударил родственника кулаком в лицо, пишет Версия Саратов.

Нетрезвый потерпевший лег спать. Во сне у него началось носовое кровотечение, из-за которого мужчина задохнулся. Наказанием для братоубийцы стали исправительные работы на 1,5 года.