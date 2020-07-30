Саратовцы изнасиловали и убили друга после попытки продать его в рабство

В Саратовской области осудят трех мужчин, которые изнасиловали и убили мужчину после попытки продать его в рабство. Об этом пишет газета «Московский Комсомолец».

Инцидент произошел летом прошлого года. Сообщается, что 32-летний житель хутора Ближний распивал спиртное с тремя друзьями. Один из них заподозрил хуторянина в краже его телефона. Два его приятеля встали на сторону товарища и начали избивать мужчину по голове.

Злоумышленники решили продать жертву в рабство в одно из личных приусадебных хозяйств, чтобы взыскать с него убытки. Потерпевший пытался сбежать, однако его поймали, избили и поместили в багажник автомобиля.

Разъезжая по хозяйствам, подозреваемые предлагали купить раба, однако желающих приобрести невольника не нашлось. Тогда его привезли на берег пруда неподалеку от поселка Солянка, вытащили из машины, где главарь группы его изнасиловал. После этого мужчину снова избили. Он скончался от полученной травмы головы. В отношении зачинщика расправы и его соучастников возбудили уголовные дела.