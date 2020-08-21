Россиян предупредили о подорожании машин

В России автомобильные дилеры столкнулись с дефицитом машин почти по всем маркам, это коснулось даже российского автопрома. Так произошло из-за перерыва в функционировании автозаводов во всем мире из-за Covid-19.

Известный российский автомобильный эксперт Игорь Моржаретто заявил о росте продаж машин летом. Он также опроверг данные о дефиците новых авто, сообщает НСН. Специалист добавил, что в июле наблюдалось нестандартное увеличение продаж по сравнению с 2019 годом. Но теперь продажи «поутихли». Однако, в ближайшем будущем объем продаж должен снизиться еще.

Моржаретто заявил, что прогнозировать что-то по российскому авторынку тяжело из-за нестабильности. Однако он подчеркнул, что сейчас выгоднее всего купить машину, а не ждать, что будет дальше, потому что в обозримом будущем стоимость автомобилей лишь увеличится.