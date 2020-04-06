Родители на ночь забыли младенца в коляске у подъезда в Москве

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Жители Новой Москве оставили на ночь в коляске у подъезда новорожденного мальчика. Об этом пишет телеканал РЕН ТВ со ссылкой на ГУ МВД России по столице.

Сообщается, что ребенка, которому исполнился месяц, нашел сосед, вышедший из дома на работу. Плачущий малыш был завернут в куртку, и лежал в коляске у двери подъезда. Ему не потребовалась госпитализация.

Полицейские установили личность матери ребенка. По словам 26-летней женщины, вечером она с гражданским мужем выпивала у подъезда. Вскоре мать вернулась в квартиру, а мужчина остался гулять с сыном, но домой не вернулся. Его разыскивают стражи порядка.

В отношении матери ребенка возбужден административный протокол. Ей вернули младенца, однако сообщили об инциденте в органы опеки и комиссию по делам несовершеннолетних.