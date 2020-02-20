Ребенок выстрелил себе в голову из ружья по вине отца в Крыму

Возбуждено уголовное дело в отношении 44-летнего жителя Симферополя, 6-летняя дочь которого выстрелила себе в голову из травматического пистолета «Оса». Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу ГСУ СКР по Республике Крым.

Трагедия произошла на парковке у торгового комплекса «Центрум» на улице Севастопольской. По предварительной версии, мужчина оставил дочку в салоне машины и пошел в магазин.

Во время его отсутствия ребенок нашел оставленное в бардачке авто оружие и случайно выстрелил себе в голову. Девочка повредила головной мозг, ей была проведена сложная операция. Она находится в реанимации.

Как уточнили следователи, трагедия произошла в результате небрежного хранения отцом оружия, которое было у него официально зарегистрировано. Сейчас выясняются все подробности и детали происшествия.