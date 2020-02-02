Ребенок и двое взрослых погибли в ДТП в Ульяновской области

В воскресенье, 2 февраля, на 172-м километре трассы «Саранск–Сурское–Ульяновск» в Майнском районе произошла смертельная авария. Об этом пишут «Известия».

Сообщается, что столкнулись легковой автомобиль рейсовый автобус, который ехал по маршруту «Ульяновск–Базарный Сызган». В нем находились девять человек. В результате от полученных травм скончались водитель легковушки и два его пассажира. Среди них – несовершеннолетний.

В настоящий момент устанавливается точная причина, а также обстоятельства инцидента.

Фото – МЧС РФ/73.mchs.gov.ru