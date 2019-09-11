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Располневшую Анастасию Заворотнюк не узнают соседи

Соседи актрисы Анастасии Заворотнюк по элитному поселку Крекшино рассказали об изменениях в жизни звезды.

По их словам, участок возле просторного дома в последнее время выглядит запущенным. Местные жители считают, что знаменитости сейчас не до этого.

Заворотнюк также выглядит иначе. Соседи признались, что едва узнали располневшую артистку. Они уверены, что у нее серьезные проблемы со здоровьем, пишет КП.

Ранее в сети появились слухи, что Анастасия Заворотнюк борется с раком мозга. Звезда никак не комментирует эту информацию.

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