Расчлененному Энди Картрайту могут не провести кремацию

Адвокат вдовы погибшего рэпера Энди Картрайта рассказала о том, какие похороны могут устроить артисту. Исполнить пожелание убитого певца навряд ли получится.

Энди Картрайт желал, чтобы в случае смерти его тело кремировали. Однако это не совсем реально в сложившихся условиях.

«Может возникнуть вопрос о повторных экспертизах, об эксгумации», – сказала адвокат.

Она добавила, что «в таких случаях» разрешается лишь захоронение. Кремацию провести не будет возможности.

По словам юриста, даже похороны будут проходить нескоро. Причиной для этого стало назначение новых экспертиз при расследовании гибели Картрайта. Они должны помочь в выяснении истинной причины гибели рэпера, сообщает МК.