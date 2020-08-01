Суббота, 1 августа, 2020
15.8 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости мираПроисшествия

Расчлененному Энди Картрайту могут не провести кремацию

Иван Федоров

Адвокат вдовы погибшего рэпера Энди Картрайта рассказала о том, какие похороны могут устроить артисту. Исполнить пожелание убитого певца навряд ли получится.

Энди Картрайт желал, чтобы в случае смерти его тело кремировали. Однако это не совсем реально в сложившихся условиях.
«Может возникнуть вопрос о повторных экспертизах, об эксгумации», – сказала адвокат.

Она добавила, что «в таких случаях» разрешается лишь захоронение. Кремацию провести не будет возможности.

По словам юриста, даже похороны будут проходить нескоро. Причиной для этого стало назначение новых экспертиз при расследовании гибели Картрайта. Они должны помочь в выяснении истинной причины гибели рэпера, сообщает МК.

- Advertisement -

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram
‡агрузка...
Комментарии для сайта Cackle
Предыдущая статьяМуж российской биатлонистки похвалился тем, что живет за ее счет
Следующая статьяКрымская полиция проверит инцидент с «охранником пляжа» с плеткой

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В Рязани умерли две женщины с коронавирусом

Новости Рязани
Точные причины смерти станут известны после патологоанатомического и гистологического исследований.
Узнать больше

Обновлены данные о географии распространения коронавируса в Рязанской области

Новости Рязани
Оперативная группа правительства Рязанской области обновила информацию о числе заболевших коронавирусом по районам региона. По состоянию на 11.30 1...
Узнать больше

В День города РИА “7 новостей” подарило рязанцам встречу с Белкой и Стрелкой

Космическая карта Рязанской области
В субботу, 1 августа, в Рязани отмечали День города. Центральной площадкой празднования 925-летия Рязани стал ЦПКиО, который по задумке организаторов - компании PaPriCo.ru - на...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

В Рязани умерли две женщины с коронавирусом

Новости Рязани
Точные причины смерти станут известны после патологоанатомического и гистологического исследований.
Узнать больше

В День города РИА “7 новостей” подарило рязанцам встречу с Белкой и Стрелкой

Космическая карта Рязанской области
В субботу, 1 августа, в Рязани отмечали День города. Центральной площадкой празднования 925-летия Рязани стал ЦПКиО, который по задумке организаторов - компании PaPriCo.ru - на...
Узнать больше

В Рязани прошёл торжественный приём в честь Дня города

Администрация
Гостей с праздником поздравили первый заместитель председателя правительства Рязанской области Анна Рослякова, председатель Рязанской городской Думы Юлия Рокотянская, глава администрации города Рязани Елена Сорокина.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Съедобное-несъедобное: как правильно собирать и покупать грибы

Акценты
Найти в лесу грибы просто, а вот отличить полезные от ядовитых — задача не из легких. Их многообразие и общие признаки порой...
Узнать больше

Как уберечь собаку от укусов насекомых

Акценты
Теплое время года нередко становится испытанием для собаководов. С наступлением тепла в повседневную жизнь вмешиваются насекомые. Они становятся особенно активными в это...
Узнать больше

Атом рядом

Акценты
С 6 июля по 20 августа 2020 года всех регионах РФ проходит конкурс «АТОМ РЯДОМ», организованный Фондом развития регионов «Содружество» при поддержке Госкорпорации «Росатом». Проект...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+