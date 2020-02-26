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Пьяный водитель устроил гонки с полицейскими под Самарой

Сотрудники ДПС Самарского региона поймали пьяного водителя. Однако, чтобы осуществить задержание, правоохранителям пришлось серьезно потрудиться. Дело в том, что лихач не сдавался и устроил погоню.

О неадекватном автомобилисте стражам порядка стало известно от местных жителей. Последние пожаловались на водителя. Сотрудники ГИБДД хотели остановить мужчину, однако последний не желал общаться с гаишниками. Он не сбавил скорость, а наоборот стал жать педаль газа до упора. Полицейские устремились за нарушителем. Сперва погоня проходила по трассе в ночное время суток, потом действие перенеслось в населенный пункт.

Для задержания правоохранителям не пришлось стрелять по колесам преследуемого авто. машина самостоятельно остановилась, застряв в снегу. Скрывавшийся автомобилист был задержан. Проверка показала, что он был в сильном алкогольном опьянении. Теперь его ждет лишение прав, сообщает РЕН ТВ.

Видео: РЕН ТВ

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