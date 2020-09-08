Пьяный отец сбил свою трехлетнюю дочь и скрылся с места ДТП

В Волгоградской области задержан 34-летний мужчина, который сбил свою трехлетнюю дочь. Об этом пишет телеканал «ТВ Центр».

Инцидент произошел 7 сентября в хуторе Чувилевском. Сообщается, что водитель выпил «3-4 баклажки пива» и сел за руль автомобиля ВАЗ-2107, не имея прав на управление транспортным средством.

В этот момент со двора выбежала девочка и попала под колеса автомобиля. Мужчина, вместо того, чтобы вызвать скорую помощь, поспешил покинуть место аварии. Ребенка с тяжелыми травмами доставили в медучреждения.

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За сутки до происшествия мужчина отбыл административный арест сроком десять суток за управление автомобилем в состоянии опьянения.