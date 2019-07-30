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Пьяные украинцы на танках пытались попасть в Ростовскую область

Разведчики ДНР задержали 19 бойцов 17-й танковой бригады ВС Украины. О ЧП сообщил глава пресс-службы Народной милиции Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов.

По его словам, все задержанные находились в состоянии наркотического или алкогольного опьянения. Согласно первоначальной информации, танкисты хотели вернуться в свою часть, но перепутали направление и поехали в сторону Ростовской области. В итоге бригада была арестована в Волновахском районе Донецкой области. Данная точка располагается в 40 километрах от разделительной линии.

Отметим, что разведчики Донецкой Народной Республики уже не раз сообщают о том, что в украинской армии сейчас наблюдается беспредел. Военнослужащие употребляют алкоголь, наркотики, дезертируют и устраивают между собой разборки, заканчивающиеся дуэлями, сообщает Привет Ростов.

Фото: Привет Ростов

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