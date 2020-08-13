Психиатр рассказал, в каких случаях лень – симптом опасной болезни

Иногда лень может быть признаком серьёзной болезни, при которой необходимо обратиться к врачу. Об этом в интервью радио Sputnik заявил психиатр-психоаналитик Павел Качалов.

Уклоняться от чрезмерных усилий, а проще говоря – лениться, людям свойственно. Некоторые даже считают, что лень – двигатель прогресса, и многие изобретения делаются именно из-за неё.

Павел Качалов рассказал, что исследователи языков даже выявили закономерность – по мере того, как языки живут и развиваются, люди начинают лениться произносить сложные звуки. В результате со временем языки упрощаются. Медики считает, что это своеобразная защитная реакция организма, который стремится избавиться от лишней работы.

Реклама ‡агрузка...

Психиатр отметил, что лень бывает нормальная, когда человек защищает себя от бессмысленной работы, которую ему навязывают или же он сам по привычке взваливает на себя. В этом случае лень помогает подумать и отказаться от бесполезных усилий.

Но бывают и случаи, когда человек не может заставить себя сделать необходимые вещи. В этом случае, скорее всего, можно говорить у депрессии. А это значит, что необходимо обратиться к психиатру.

– Сейчас есть много антидепрессантов, которые помогут от депрессии, – отметил Качалов. – Любой человек, который внезапно изменился и перестал походить на себя прежнего, вдруг стал не в состоянии сделать простейших усилий, такому человеку надо посоветовать искать помощи у психиатра или помощи у антидепрессантов.