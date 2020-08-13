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Психиатр рассказал, в каких случаях лень – симптом опасной болезни

7info
Изображение Claudio_Scott с сайта Pixabay

Иногда лень может быть признаком серьёзной болезни, при которой необходимо обратиться к врачу. Об этом в интервью радио Sputnik заявил психиатр-психоаналитик Павел Качалов. 

Уклоняться от чрезмерных усилий, а проще говоря – лениться, людям свойственно. Некоторые даже считают, что лень – двигатель прогресса, и многие изобретения делаются именно из-за неё. 

Павел Качалов рассказал, что исследователи языков даже выявили закономерность – по мере того, как языки живут и развиваются, люди начинают лениться произносить сложные звуки. В результате со временем языки упрощаются. Медики считает, что это своеобразная защитная реакция организма, который стремится избавиться от лишней работы. 

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Психиатр отметил, что лень бывает нормальная, когда человек защищает себя от бессмысленной работы, которую ему навязывают или же он сам по привычке взваливает на себя. В этом случае лень помогает подумать и отказаться от бесполезных усилий. 

Но бывают и случаи, когда человек не может заставить себя сделать необходимые вещи. В этом случае, скорее всего, можно говорить у депрессии. А это значит, что необходимо обратиться к психиатру. 

–  Сейчас есть много антидепрессантов, которые помогут от депрессии, – отметил Качалов. – Любой человек, который внезапно изменился и перестал походить на себя прежнего, вдруг стал не в состоянии сделать простейших усилий, такому человеку надо посоветовать искать помощи у психиатра или помощи у антидепрессантов.

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