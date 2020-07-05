Пропавшая 16-летняя школьница сообщила, что ее изнасиловали семь человек

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В Москве проводится проверка по факту заявления 16-летней девушки. Она утверждает, что ее изнасиловали семь человек, пишет «МК».

Сообщается, что накануне ее мать обращалась в полицию по поводу пропажи дочери. Она рассказала, что девочка уехала из родного Домодедово в столицу и вот уже несколько дней не выходит на связь.

Подруга девочки раскрыла, что школьница решила остаться в Москве с неизвестным парнем. Молодой человек сказал, что уже два дня свою новую знакомую не видел.

Накануне девочка вбежала в стоматологическую клинику и попросила вызвать полицию, так как на нее напали семь человек и изнасиловали. По словам очевидцев, на теле девушки имелись ссадины и царапины. Назначена экспертиза.