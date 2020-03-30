Презервативы в России подорожали сильнее гречки

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В период с 16 по 22 марта презервативы подорожали на 7% по сравнению с первой неделей месяца. Об этом свидетельствует статистика оператора фискальных данных «Такском», с которой ознакомились «Известия».

Рост цен на презервативы превысил подорожание продуктов питания, включая гречку (она выросла в цене на 4,5%). Подорожание произошло на фоне аномально высоких продаж — если учитывать аптеки, спрос на презервативы по всей России вырос на треть.

Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк объяснил рост спроса в первую очередь желанием потребителей закупиться впрок всеми видами товаров на случай карантина. Он также усомнился в том, что россияне стали существенно более сексуально активными на фоне распространения коронавируса.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Защитная реакция: презервативы в Москве подорожали сильнее гречки

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