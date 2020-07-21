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Полуголые девушки прогулялись по Красной площади в Москве

Иван Федоров

Три полуголые девушки прогулялись по Красной площади в Москве. Свой «вояж» дамы отсняли на видео. В момент прогулки – а это был девичник – красотки щеголяли на главной площади страны в нижнем белье.

При просмотре ролика с места событий можно заметить, как раскрепощенные красавицы останавливаются посреди Красной площади и начинают снимать с себя вещи. Они остаются в одном белье и идут дальше, взяв шорты и майки в руки.

Прогулка закончилась печально: полицейские задержали откровенных подруг и отвезли в отделение. После чего девушки провели 48 часов в СИЗО. Решением суда трех подруг отправили в спецприемник на 15 суток, пишет Readovka.

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