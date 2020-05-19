Полицейский без маски и перчаток задержала мужчину за отсутствие маски и перчаток

В Казани сотрудница патрульно-постовой службы составила протокол на местного жителя из-за отсутствия у него маски и перчаток в общественном месте. Об этом пишут «Вести».
Проблема в том, что сама женщина была без маски и перчаток. Мужчина снял нарушительницу в погонах на видео. Инцидент произошел 18 мая на улице Голубятникова.
Сообщается, что нарушителя препроводили в служебную машину, где сотрудница МВД без каких-либо средств защиты составила протокол. Наказание мужчине изберет суд.
В управлении МВД по Казани начали служебную проверку после появления в соцсетях видео. Сотрудницу могут привлечь к дисциплинарной ответственности.
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