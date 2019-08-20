Подсчитано, сколько стоит собрать ребёнка в школу

В преддверии 1 сентября сервис по поиску в работы SuperJob опросил родителей школьников и выяснил, сколько стоит собрать ребенка в школу. В опросе участвовали жители городов-миллионников: по 500 респондентов из Москвы, Санкт-Петербурга и других мегаполисов.



Среднестатистические семьи из Красноярска и Новосибирска потратили на подготовку ребенка к школе больше всего: в среднем по 9000 руб. Московские родители оценили расходы на сбор ребенка в школу в 8700 руб. Родители школьников из Казани и Уфы потратили 8500 и 8400 руб. соответственно. По 8100 руб. потратили на подготовку ребенка к школе родители из Екатеринбурга и Ростова-на-Дону. Семьи из Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода израсходовали на сборы детей в школу по 8000 руб. В Самаре подготовка к школе обошлась примерно в 7800 руб. По 7700 руб. в среднем потратили семьи школьников из Челябинска и Омска. Расходы на сбор ребенка в школу у семей из Волгограда — около 7300 руб. В Воронеже на подготовку школьника потратили примерно 6800 руб. Меньше всего затраты у семей из Перми — в среднем 6500 руб.



По сравнению с аналогичным исследованием прошлого года, расходы среднестатистической семьи из Санкт-Петербурга на подготовку ребенка к школе увеличились на 3%: 7800 руб. в 2018 году и 8000 сегодня. Затраты московских семей не изменились: по 8700 руб. в 2018 году и сейчас.

Место проведения опроса: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Челябинск, Омск, Самара, Ростов-на-Дону, Уфа, Красноярск, Пермь, Воронеж, Волгоград.



Время проведения: 1—20 августа 2019 года.



Исследуемая совокупность: родители детей школьного возраста.



Размер выборки: 7500 респондентов — по 500 жителей 15 городов-миллионников



Вопрос: «Какую сумму вы потратили в этом году на подготовку вашего ребенка (одного ребенка) к новому учебному году в школе?» (рассчитано среднее значение).

