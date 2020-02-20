Подростки избили прохожего до смерти в Оренбурге

Двум молодым людям 16 и 17 лет в Оренбурге предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом пишет портал «Оренбург Медиа».

Инцидент произошел ночью 18 февраля около административного здания на проспекте Гагарина. Компания из пяти подростков обратила внимание на проходящего 34-летнего мужчину. Они вступили в конфликт с потерпевшим и жестоко избили его.

В результате прохожий скончался в реанимационном отделении больницы областного центра. Расследование уголовного дела продолжается.