Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.



9 октября 2019 года в утреннее время 9-летняя девочка вышла из дома, однако в учебное заведение она не пришла. 10 октября 2019 года ее тело обнаружено в гаражном массиве. В тот же день по подозрению в совершении противоправного деяния задержан 35-летний ранее судимый житель города Саратова. По ходатайству следственного органа судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователями СК России по Саратовской области, на основании собранных по делу доказательств, подозреваемому предъявлено обвинение в совершении убийства малолетнего ребенка. Вину в инкриминируемом деянии он признал полностью.



В ходе проведения проверки показаний на месте он рассказал об обстоятельствах произошедшего.



В настоящее время следователями и криминалистами СК продолжается проведение следственных действий, направленных на установление объективной картины произошедшего. Проводится ряд судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.

