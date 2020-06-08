Под Ростовом пьяная меломанка провезла полицейского на двери своей машины

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Пьяная девушка на иномарке «прокатила» правоохранителя на двери своей машины, а затем была задержана. Инцидент случился в Каменске-Шахтинском (Ростовская область).

Момент ЧП попал на видео и оказался в распоряжении издания «Вести». При просмотре можно заметить, что недружелюбно настроенная леди не стала выходить из автомобиля после просьбы полицейского покинуть салон. Она предупредила правоохранителя, что уезжает, а после этого резко тронулась и поехала вперед. Страж порядка уцепился за водительскую дверь, однако через несколько метров упал на проезжую часть, получив травмы.

По словам очевидцев, у данного инцидента была предыстория: владелица Hyundai Accent громко слушала музыку. Своим поведением она привлекла внимание служащих ППС.

После случившегося девушка была задержана сотрудниками ГИБДД. Она отказалась от прохождения освидетельствования, а также получила три протокола.