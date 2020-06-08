Пенсионерка ползком добиралась до магазина в Пермском крае

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В Сети появились кадры с участием пенсионерки из города Чайковский, которая добиралась до магазина ползком.

По словам автора ролика Вячеслава, он предложил женщине помощь, однако она отказалась. Он обменялся с ней телефонами. Женщина пообещала, что потом воспользуется его волонтерской услугой.

Вячеслав назвал ситуацию «позором для общества». При этом пенсионерка не понимает, из-за чего получился «такой ажиотаж».

«Решила сползать до магазина, так сказать, развеяться, что ли, посмотреть, что в магазинах. Голова-то у меня работает нормально», — пояснила Людмила.

Она добавила, что шесть лет назад упала на спину, в результате чего не могла поворачиваться на правый и левый бок, а лишь лежала на спине, пишет телеканал «360«.