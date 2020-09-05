Пенсионер-педофил насиловал детей в обувной мастерской

Суд вынес приговор 62-летнему жителю Карелии, который заманивал детей в обувную мастерскую и насиловал их. Об этом стало известно телеканалу РЕН ТВ.

Летом 2019 года мужчина работал мастером по ремонту обуви. Сообщается, что 62-летний пенсионер-педофил приглашал в арендованную мастерскую в подвале дома малолетних детей и совершал в отношении них действия сексуального характера.

Жертвами насильника стали три девочки в возрасте 6 и 11 лет, а также восьмилетний мальчик.

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Отметим, что злоумышленника приговорили 18 с половиной годам колонии строгого режима.