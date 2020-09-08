Отменен оправдательный приговор по делу об убийстве гея в Москве

Мосгорсуд отменил оправдательный приговор по делу о нападении на двух мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации в Москве. Об этом стало известно телеканалу РЕН ТВ.

Инцидент произошел в ночь на 29 июня 2019 года на Курском вокзале. Уточняется, что обвиняемый напал с ножом на двоих мужчин, выкрикивая в их адрес оскорбления. В результате случившегося погиб один из потерпевших, прикрывая собой другого.

Сначала присяжные оправдали обвиняемого по эпизоду убийства, и он был освобожден из-под стражи в зале суда. Апелляцию подали и прокурор, и представитель потерпевших. Дело вызвало общественный резонанс.

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Отметим, что уголовное дело будет передано в суд на новое рассмотрение в ином составе со стадии предварительного слушания.