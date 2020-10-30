Отец убил и замуровал в пол парня своей дочери в Ленобласти

Полицейские задержали мужчину, который подозревается в убийстве 26-летнего жителя поселка Первомайское в Ленинградской области. Об этом пишет «КП».

В августе прошлого года в полицию обратилась пенсионерка, которая рассказала, что пропал ее внук. Поиски продолжались больше года.

Как стало известно, 28 октября тело пропавшего нашли – труп оказался замурованным под полом гаража. Его хозяина арестовали по подозрению в убийстве. Возбуждено уголовное дело.

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Вероятным злоумышленником оказался 63-летний отец девушки, с которой встречался убитый. Полиция выяснила, что в середине июля мужчина сильно поссорился с молодым человеком. В ходе скандала, пенсионер застрелил парня, закопал его труп в гараже, а пистолет уничтожил.