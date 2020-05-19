Осужденный за угон сбежал на машине начальника колонии

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Телеканал РЕН ТВ рассказал об инциденте, который произошел в одной из исправительных колоний в Иркутской области. Речь идет о побеге заключенного.

По предварительной информации, 34-летний мужчина отбывал срок за кражу и угон. Рано утром он работал в гараже на территории колонии, куда заехал начальник учреждения на служебном автомобиле ГАЗ.

Заключенный обратил внимание, что ключи остались в зажигании. Злоумышленник сел за руль и уехал. Однако его задержали в тот же день на этой же машине. По словам угонщика, он не собирался бежать из колонии, а просто решил покататься.