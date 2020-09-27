На Украине может случится второй Чернобыль

На Украине оценили вероятность повторения ситуации 1986 года, когда произошел взрыв на Чернобыльской АЭС. Об этом сообщает LIFE.

Бывший депутат Верховной рады Украины Евгений Муравьев заявил, что атомная энергетика в стране находится в удручающем состоянии. Именно поэтому велика вероятность повторения Чернобыля.

Все дело в том, что регламенты и методы работы уже давным-давно устарели. Однако люди все еще продолжают им следовать и работать по «советским правилам».

Напомним, трагедия на ЧАЭС произошла 26 апреля 1986 года. Тогда произошел взрыв внутри реактора, от чего тот разрушился и произошли масштабные радиоактивные выбросы в атмосферу. Многие эксперты говорят, что авария случилась из-за нарушения правил персоналом станции и из-за неисправностей реактора.