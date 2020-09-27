Воскресенье, 27 сентября, 2020
19.4 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости мираОбщество

На Украине может случится второй Чернобыль

Иван Федоров

На Украине оценили вероятность повторения ситуации 1986 года, когда произошел взрыв на Чернобыльской АЭС. Об этом сообщает LIFE. 

Бывший депутат Верховной рады Украины Евгений Муравьев заявил, что атомная энергетика в стране находится в удручающем состоянии. Именно поэтому велика вероятность повторения Чернобыля. 

Все дело в том, что регламенты и методы работы уже давным-давно устарели. Однако люди все еще продолжают им следовать и работать по «советским правилам». 

Напомним, трагедия на ЧАЭС произошла 26 апреля 1986 года. Тогда произошел взрыв внутри реактора, от чего тот разрушился и произошли масштабные радиоактивные выбросы в атмосферу. Многие эксперты говорят, что авария случилась из-за нарушения правил персоналом станции и из-за неисправностей реактора.

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Комментарии для сайта Cackle

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В Рязани горела вышка сотовой связи

Новости Рязани
В Дашково-Песочне в Рязани загорелась вышка сотовой связи, установленная на здании котельной. Об этом сообщается в инстаграме.  В комментариях...
Узнать больше

Мэрия сообщила свежие данные о COVID-19 в районах Рязани

Новости Рязани
Администрация Рязани сообщила свежие данные о заболеваемости коронавирусом по районам города. Информация размещена на официальном сайте мэрии.  По состоянию...
Узнать больше

Опубликованы фотографии с места ДТП с четырьмя погибшими под Рязанью

Новости Рязани
Напомним, авария случилась в субботу, 26 сентября, в 14.10 на автодороге Рязань – Захарово. У села Секиотово столкнулись «Киа Рио» и «Шевроле Авео».
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

В воскресенье в Рязани будет по-летнему тепло

Новости Рязани
В воскресенье, 27 сентября, в Рязани будет тепло. Осадков не ожидается. По данным ГУ МЧС России по Рязанской области,...
Узнать больше

Стали известны подробности гибели школьника в аквапарке под Рязанью

Происшествия
Сейчас в аквапарке работают следователи. Проводится опрос свидетелей, осматривается место происшествия.
Узнать больше

Прокуратура выясняет обстоятельства гибели ребёнка в рязанском аквапарке

Новости Рязани
На место происшествия в аквапарк «Окская жемчужина» выехал исполняющий обязанности прокурора Рязанского района Роман Хижняк.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Родитель и учитель. Как общаться без конфликтов

Акценты
Начался новый учебный год. После дистанционного обучения поход в школу был таким долгожданным для многих детей и особенно для родителей. Столько страхов...
Узнать больше

Стань другом для ребёнка из детского дома

Акценты
Автономная некоммерческая организация поддержки интересов семьи и детства «ПроДетство» (Рязань) совместно с Благотворительным фондом «Солнечный город» при поддержке Фонда президентских грантов объявляют...
Узнать больше

НеслуЧАЙная покупка. Как порадовать себя бодрящим напитком, развивающим вкус к жизни?

Акценты
Чтобы этот тонизирующий напиток действительно активизировал гормоны радости, его нужно правильно подобрать.
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефон: +7 (920) 639-91-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+