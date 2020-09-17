На Кубани полицейские задерживали местных жителей и вымогали деньги

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четверых сотрудников полиции, которых обвинили в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, пишет «КП».

Сообщается, что банда в погонах орудовала в Краснодаре летом прошлого года. Трое участковых уполномоченных полиции и инспектор ППС хотели улучшить показатели своей работы и немного подзаработать. В течение месяца вместе со знакомыми они незаконно задерживали местных жителей. Вязали только мужчин и якобы за наркотики.

Не обнаружив у задержанных мужчин запрещенные к обороту вещества, злоумышленники требовали деньги. За отказ грозили уголовной ответственностью за преступления, которые они не совершали. В результате полицейские с пособниками получили от граждан более 200 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в суд. Бывшим полицейским и их пособникам грозит до 10 лет лишения свободы.