Мужчину зверски избили, ранили ножом и выбросили из окна в Ленобласти

-

Ведутся поиски злоумышленников, которые зверски избили 28-летнего гражданина Узбекистана в поселке Новое Девяткино Ленинградской области. Об этом пишет РЕН ТВ.

По словам супруги потерпевшего, к ним в съемную квартиру вошли шестеро незнакомцев с ножами и битами. Они вывели женщину из комнаты, после чего избили мужчину и скрылись.

Вернувшись в помещение, жена потерпевшего обнаружила разбитое окно. Она нашла мужа на улице, он был весь в крови. Пациента поместили в реанимацию в тяжелом состоянии. Рассматривается версия, что потерпевшего после избиения могли выбросить из окна.

По факту инцидента полицией проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.